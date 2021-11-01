財新1日公布，大陸10月經季節性調整的製造業採購經理人指數（PMI）升至50.6，高於外媒調查預估中值和9月的50，製造業重返景氣擴張區間，為四個月最高。

路透報導，財新與Markit於1日聯合公布，10月製造業新訂單指數月增0.6個百分點至51.4，增速為四個月來最強勁。但產出指數和新出口訂單指數均繼續低於50臨界值，反映出製造業產量進一步下滑，出口訂單減少。就業指數連續三個月處於收縮區間，但與9月相比有所回升。

新浪財經報導，財新分析，10月製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。9月下旬至10月中旬疫情好轉，對製造業影響減弱，內需提振，但供給約束成為影響經濟運行的首要因素。大陸政策層面既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要重點關注下游企業尤其是中小企業的生存狀況。

此外，10月下旬新一輪疫情波及大陸中西部多個省份，對經濟的不利影響可能捲土重來，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。