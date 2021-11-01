光磊（2340）在本益比重估行情啟動之下，光磊股價強攻漲停板，站上47.15元，股價直逼LED封裝龍頭億光（2393），漲停委買單量逾3600張，感測元件買盤轉而擴散至鼎元，鼎元漲幅跟進大漲超過半根漲停板。

早盤包括光磊、惠特、鼎元、一詮（2486）等股，預期2022年營運將優於今年，漲幅均超過5％，反應明年度業績彈升幅度擴大。

LED產業在折舊攤提壓力減輕，且車用、感測元件、mini LED、不可見光產品等動能百花齊放之下，為數不少的廠商明年度營運可望超越今年，獲利率有機會持續改善。