英格蘭南部今天發生兩列火車追撞事故，造成多人受傷。警方已宣布此一事故屬重大事件。

英國廣播公司（BBC）報導，有17人受傷。警方證實有多人受傷，所幸無人喪生。

法新社和路透社報導，英國鐵路網公司（Network Rail）發言人表示，一列火車駛離隧道、即將駛進索爾茲伯里（Salisbury）車站時撞上不明物，當地號誌旋即全面中斷，並造成最後一節車廂出軌，接著遭另一列火車追撞。

事發在當地時間晚間7時左右，其中一列火車從倫敦滑鐵盧車站（Waterloo Station）駛往荷尼頓（Honiton），另一列往來朴茨茅斯（Portsmouth）和布里斯托（Bristol）。

BBC報導，乘客馬丁利（Angela Mattingly）表示，事發當時「車廂突然暗了下來，然後一直有紅燈在閃」。

「突然之間發生衝撞，物品亂飛，有幾個人踉蹌往前衝撞到了頭。有兩秒鐘時間你完全不知道怎麼了。」

她告訴BBC，「乘客接著開始慌亂，但沒有人受到重傷。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101101