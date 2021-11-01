敦泰(3545)第三季財報亮眼，單季每股獲利高達9.02元，惟法說預警，第四季毛利率恐下滑，且該狀況不排除延續到明年第一季，敦泰今反映法說釋出的毛利率保守說，股價開低走低，下跌逾4%、股價最低為151元。

敦泰主要產品在Q3因應市場售價普遍上漲，推升單季毛利率達54.5%，較第二季提升4個百分點，單季營業淨利達24億元，再創歷史新高，但由於所得稅認列之影響，使得單季稅後純益減至18.27億元，較第二季稍低但仍比去年同期大增5.82倍，單季每股純益為9.02元。

展望第四季，敦泰認為，由於全球手機終端市場銷售不如市場預期，手機相關的晶片在第四季的需求預料將趨減緩，但因上下游供應鏈存在長短料的情況，部份IC的需求依然十分強勁，供需不平衡的問題仍需要一段時間調整，因此晶片短缺的狀況亦將持續發酵。加上晶圓代工費用於Q4將持續上漲，而產品平均售價上揚已近飽和，成本將面臨轉嫁上的壓力，預料第4季的毛利率會較上一季有所下滑，且該狀況恐維持到明年第一季度，只是敦泰也強調，毛利影響為漸進式非懸崖式，敦泰中短期營運目標為保護毛利率。

新品部分，隨著既有產品線的營收規模擴大，敦泰也積極布局AMOLED與觸控運用於汽車/工控、非手機應用，IDC在汽車市場上未來成長將明顯，不僅如此，OLED觸控市占率高且進入全球主要供應商、OLED驅動進展仍在穿戴式，手機仍未有明顯貢獻，為未來發展目標，新產品應用含小米、Motorola、Vivo、傳音、華碩、Amazon Astro、BBK教育平板等。