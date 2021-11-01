南韓影集《魷魚遊戲》在全球創下驚人收視，劇中人物更被網友不斷Cosplay引發熱潮，YouTuber兼AV兼製米砂（Misa）也推出成人版改片名成《鮑魚遊戲》，尚未推出時便流出部份片場私密畫面，引起網友瘋傳，正片在10月31日晚間上線，竟同時湧入2萬人搶看，造成平台一度當機。

米砂監製AV版《魷魚遊戲》昨(31日)晚間上線，沒想到同時湧入兩萬人在線觀看，由於原本預計最多5000人上線，因此沒有預先做分流，導致網站大當機一度癱瘓，米砂無奈表示：「結果我沒辦法當第一個看自己影片的人」，最後更一度放棄搶修大嘆：「自己的片片比演唱會門票還難買，我看我去睡一覺好了，說不定睡醒就有了。」

直到今天凌晨3點多，米砂表示根據播放平台觀察，31日晚間超過10萬人在線上，網站修好瞬間又湧入1萬人以上，導致網站爆了又爆，讓她難以置信表示：「真是超級大的關注度」，至於網路癱瘓導致無法收看，她也強調：「最近訂閱的用戶都能拿到相關補償，目前補償方案規劃中」，更附上哭臉符號和雙手合十的符號表示：「真的很抱歉，沒有預期到會這麼受歡迎。」

米砂難以置信自己的片比演唱會門票還難買。（圖／misa72600 IG）

米砂表示訂閱用戶都能拿到相關補償。（圖／misa72600 IG）

對此，網友也紛紛回應：「點進去顯示服務器崩潰真的很難受啊」、「連續三次都登不進去」、「到現在還是卡，可能要過一段時間了」、「看來等半夜再戰好了」、「點進去網址直接癱瘓，一樣看不到」。