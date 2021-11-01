針對四項公投將於12月18日投票，國民黨台北市議員羅智強發起「夜宿凱道49日」活動。圖為支持者10月31日在凱道搭起帳篷夜宿。（資料照/趙雙傑攝）

年底4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強和前國民黨文傳會副主委鄭照新，自10月30日起展開夜宿凱道49天行動，痛批民進黨早就忘掉人民的付託。而羅每天更會邀不同的朋友，一共3人夜宿凱道周邊，今(1日)在臉書公布晚上嘉賓是前國民黨主席、立委江啟臣。

羅智強今在臉書指出，凱道夜宿第3天，今晚夜宿來賓是海龍蛙兵江啟臣，晚上10點前進凱道、線上開講，他提醒大家不用到現場，只要透過線上聽開講就可以了。他也說，海龍蛙兵江啟臣和陸軍步兵羅智強，談談那些年我們當兵保台的日子。

另外，羅智強也指出，將於明天早上5:30繞行總統府、6:30升旗，歡迎大家一起到場參與。消息曝光後，江啟臣也現身留言表示，「感謝智強帶頭衝，今晚，來點拚公投」。

還有不少網友幫忙加油打氣，紛紛留言指出，「佩服」、「加油，1+1就是強」、「部隊點滴總是說不完」、「當過硬兵才算好男」。