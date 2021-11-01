進入第10屆的台灣米倉田中馬拉松，因為新冠肺炎疫情今年改為線上活動，從11月1日整整一個月，以線上跑形式舉辦，採不限額、免費免報名，全新線上跑模式，並且以「跑護台灣」作為主題，歡迎跑友一同邁開腳步，讓身體健康之餘也能愛護台灣這座寶島。

台灣米倉田中馬拉松是台灣四大國際品牌馬拉松，前陣子更獲選「臺灣品牌國際賽網路票選」冠軍，賽事不只有鄉親熱情跟補給美食，兼顧環保公益也是一大重點，今年除了與富邦金控跟三光米推出「跑步捐米」活動，也參加富邦「Run For Green」計畫，「跑步捐米」是當所有跑者總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的米給防疫英雄；「種樹護地」則是跑者跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹，跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號，並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程，在路跑強調健康之餘，更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

田中馬10周年改為不限地點、不限里程、為期一個月的線上跑活動，活動網頁有滿滿的遊戲化巧思，IP商品也推出賽事全新視覺IP，延伸周邊系列商品，就連往年跑者印象最深刻的賽事補給，今年也因應改為線上跑，與贊助商們推出專屬好禮，希望跑者能感受田中鄉親「9澎湃」的心意。

今年田中馬廣邀各界民眾跑出戶外，活動採不需報名且不需費用的形式，也沒有完賽里程的限制，就算不是專業跑者也能輕鬆參與，參加者可以透過Garmin或MapMyRun做數據串聯，也可手動上傳截圖（需包含日期、距離、花費時間）至網站，供賽會人員審核紀錄，只要審核通過，便能領取限量的澎湃完賽禮包(須自付物流處理費)。

田中馬10周年改為線上跑活動，往年的田中馬吉祥物「阿草」帶頭領跑。（大會提供）

跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的三光米。（大會提供）

田中馬今年也參加富邦「Run For Green」計畫。（大會提供）