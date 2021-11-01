霧峰警分局成功派出所於日前深夜接獲一名女子來電，稱其日籍友人搭乘UBER時不慎將I-phone手機遺失在車上，請求警方幫忙協尋

霧峰警分局成功派出所於日前深夜接獲一名女子來電，稱其日籍友人搭乘UBER時不慎將I-phone手機遺失在車上，請求警方幫忙協尋，警方利用I-phone手機的定位功能，在不到20分鐘內即找回遺失的手機，該名日籍留學生相當感謝警方的大力協助，也大讚台灣警察辦案的效率，更感受到台灣警察的專業與熱情。

霧峰分局成功派出所警員於10月27日凌晨12時許，接獲民眾電話報案，稱其一名就讀於新竹中華大學的日籍留學生友人，來台中遊玩時不慎將I-phone手機遺留在UBER車上，該名日籍留學生清水康太郎透過女性友人翻譯，表示其手機裡有很多重要資料、心中焦急萬分，希望警方可以幫忙找回他的手機。

警方先是安撫他的情緒，並表示會盡力尋回，經了解後，其搭乘的UBER特徵為白色Toyota-Wish車款，警方透過其I-phone手機帳號設定定位功能，位置應在大里區東南路一帶

，警方隨即趕赴現場搜尋該部車輛，但經來回巡視均未發現，警方遂立即重新定位，發現手機定位顯示在大里區中興路一段與塗城路口一帶，警方迅速奔馳約2公里的路程，終於在該路口附近發現一部特徵吻合的車輛，立即將該車輛攔停，司機面對警方的攔查，一開始還一臉茫然、不知道為何被攔下來，經警方告知緣由後，才在後方客座發現一隻I-phone手機，查看內容均為日文，確認就是日籍留學生所遺失的手機。

警方通知該名日籍留學生與女性友人一起來派出所領回手機，當看到其失而復得的手機時，高興的向警方鞠躬並直呼「阿里阿豆！」並表示台灣人真的很熱情，也對於台灣警察能夠在這麼短的時間內就找回他遺失的手機，大讚警方辦事的效率。

霧峰分局長李建興表示，警方熱心為民服務，對於外國留學生不辭辛勞、遠渡重洋來臺灣念書更是心生敬佩，希望藉由這次的經驗，讓其對台灣留下美好的印象，也是另類的國民外交典範。