去年6月底實施《香港國安法》後，市場一直憂慮外資撤出香港。港府上月初公布，指今年駐港外資公司數目創新高，反映香港營商環境依然優越。不過，香港《明報》報導，據統計處最新公布有關報告的詳細數字，顯示美資及日資公司數目均呈下跌趨勢。報告以今年6月1月作為統計日期，以本港作地區總部的美國公司，較去年6月1日、即《香港國安法》生效前跌近10％至254家，數量是2003年以來18年的新低。相反，中資駐港企業數目則創新高。

港府統計處早前公布駐港公司統計調查報告，當局每年的調查都以6月初作為統計日期。今年以香港作地區總部的美資公司為254家，較去年同期282家減少一成，占整體地區總部17.4％。翻查資料，相關數字屬2003年的242家以來，近18年來新低。此外，日資公司駐港總部今年也下跌約7％至210家，佔整體14.4％。

大陸企業以香港作地區總部的數目則持續上升，今年增加約6％至252家，直逼美資公司數目；佔整體數字則升至17.3％。另歐洲企業則未有太大升跌，也沒明顯趨勢。以英資公司為例，今年有138間在港設立地區總部，按年升5％；法國企業則按年減5％。

整體而言，今年外資公司在香港設立地區總部的數目為1457家，較去年同期1504家相比下跌3.1％；相關就業人數則達16.1萬，取去年同期減少9％。

報告統計非本地企業以港作「地區辦事處」的數目，日資公司仍然延續去年優勢，以423家最多，但比去年微跌1％；美資公司比去年微升0.5％至410家。至於大陸企業有377家，較去年同期344間增約9.6％。

若把「地區總部」、「地區辦事處」及「當地辦事處」合計，駐港公司數目雖達9049間的新高，但美資的1267家為2010年來最少，日資的1388家是近4年最少，中資的2080家則創歷來新高。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，近年中港加強融合，許多大陸公司均赴港營商，故相關數字持續上升屬正常情况。他相信，外資公司因政治因素減少駐港總部數目僅屬小部分，另一部分原因或與新冠肺炎疫情封關有關，包括派遣企業本土專家赴港工作成本增加等，相信未來各地區駐港總部或辦公室數目走勢繼續迥異。

此外，環球地緣政治局勢不穩，加上新冠疫情揮之不去，防疫限制持續，都影響外資公司在港營商環境。港府統計處早前公布、每年6月進行的駐港公司按年統計調查報告，今年僅有14％受訪非本地公司表示，未來3年有意擴充在港業務，較2019年社運期間的23％跌9個百分點，並屬2012年有紀錄以來新低。另有59％公司稱未來3年在港業務計畫「不變」，比去年上升3個百分點。此外，有意於未來3年逐步終止或遷離的非本地公司佔比起跌不大，過去均徘徊在2％至4％，今年則為3％。

另外，在選擇駐港重要因素方面，以往一向位名列首五位的「法治及司法獨立性」，今年則跌至第6位，當中僅有32％非本地公司認為相關因素對香港有利，較2019年的46％下跌14個百分點。資料顯示，在2012年有62％非本地公司認為香港就上述因素有利，而過去10年間相關數字急挫近一半。