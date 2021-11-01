婦人體育場被撞倒重度昏迷 侯友宜：全力協助 11:032021/11/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人體育場被撞倒重度昏迷 侯友宜：全力協助。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋一名羅姓婦人日前到板橋第二運動場散步時，被一名正在練習大隊接力的高中生撞上，重度昏迷在醫院，家屬透過臉書發文，要求新北市府負起管理責任。新北市長侯友宜今表示，面對民眾受傷，他非常難過，希望民眾能早日康復，已交代局處全力協助，並請體育處檢討相關問題。 2021新北紀錄片獎出爐 侯友宜：期許導演走向國際舞台 《專訪》昇貿李弘偉：轉型小而美＋高獲利 未來3年營運樂觀(3-3) #婦人 #協助 #板橋 #重度 #昏迷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭街友占據河畔 影響親子使用 04:102021/11/01 地方新聞 習近平G20視訊 允提供多項疫情協助 04:102021/10/31 話題觀察 醫病也醫人 東基醫師陳玉祥成立希望教室培育在地人才 16:072021/10/31 寶島 撿資源回收越走越遠！桃園老婦迷途 警暖援護送返家 15:122021/10/31 社會 羽協攜大金空調 推羽球獎助計畫 04:102021/11/01 產業特刊 侯友宜缺席國民黨全代會引關注 媒體人揭原因 14:072021/10/31 政治 河濱商城待拆租賃服務站協助安置 04:102021/10/31 地方新聞 馬英九：現在是啟封核四時候了 04:102021/11/01 焦點要聞 成功嶺士官倒臥草皮不治 家屬懷疑死因 15:112021/10/31 社會 板橋體育場接種站 4國通譯服務 04:102021/10/31 地方新聞 新北府中搞什麼鬼 親子挑戰復古童玩 04:102021/10/31 焦點要聞 生活熱門新聞 好市多褲子不能試穿怎麼挑？店員傳授1招更方便 不用跑兩趟 - 生活 王必勝驚傳外遇！護理師IG洩端倪 律師1句話神吐槽 - 生活 明起防疫大解封 健身房、KTV不用戴口罩 13項鬆綁看這裡 - 生活 王必勝緋聞女友 媽媽曾染疫遭隔離 指揮中心回應了 - 生活 五倍券商機無限 小家電成民眾購物首選 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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