板橋一名羅姓婦人日前到板橋第二運動場散步時，被一名正在練習大隊接力的高中生撞上，重度昏迷在醫院，家屬透過臉書發文，要求新北市府負起管理責任。新北市長侯友宜今表示，面對民眾受傷，他非常難過，希望民眾能早日康復，已交代局處全力協助，並請體育處檢討相關問題。