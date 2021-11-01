國民黨主席朱立倫（右6）在全代會宣誓啟動1218場公投街講之後，將啟動反萊豬大型宣傳車，從中央黨部出發一路開往台灣最南邊屏東進行宣導演講。（季志翔攝）

新北市長侯友宜說沒有核安就沒有核四，沒有辦法處理核廢料的話怎麼重啟核四，媒體今詢問前新北市長、國民黨主席朱立倫，是否兩人態度不同？朱立倫說，從頭到尾，他跟侯市長對於核安的要求、核廢的處理都一致的，就是中央政府一定要負責，他也要求蔡總統出來說明，2025非核家園做的到嗎？沒電怎麼辦？

國民黨今天舉行「公投全台街講戰車起跑」，宣告街講戰車全台巡迴活動啟動。朱立倫也喊出這次的口號為「公投大家挺、台灣謝謝你」，他說，國民黨籍人員都將深入基層，到每個街頭、市場、每個角落推廣公投，替台灣民眾發聲。

對於敏感的重啟核四公投議題，被認為侯友宜與黨中央態度不同，對此，朱立倫表示，他跟侯對於核安的要求、核廢的處理都是一致的，這是執政黨的中央政府一定要負責的，但是不要忘了一件事情，能源安全跟國家安全是非常重要的，民進黨提出2025非核家園，請蔡總統今天負責任出來告訴大家，「妳做得到嗎？」做不到，到時候沒電怎麼辦？

副總統賴清德昨天說，現在萊豬有開放但沒有進口，是兩全其美，若破壞現狀反而會破壞台美的外交關係。朱立倫說，他歡迎全世界的豬肉來台灣，但是反對萊豬，蔡總統要先回答，如果開放萊豬，那台灣豬可不可以變萊豬。

至於民眾黨的公投立場是「兩好」，將來有沒有可能合作？朱立倫說，公投議題是國民黨跟兩個民間團體提出，都是民生議題，歡迎大家一起來，不只要兩好兩壞，要更好，三振民進黨的錯誤政策，三振出局，更好是打出來四好全壘打，讓所有的公投議題共同獲得民意的支持。