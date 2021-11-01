年底公投即將到來，其中珍愛藻礁公投影響蔡政府能源轉型甚巨，今日在立法院經濟委員會上，立委質詢時問農委會主委陳吉仲，能源政策與環保議題是民進黨的兩大神主牌，應該要建立雙贏。陳吉仲表示，從早期運動到政府體系，政府在能源與環保上的核心價值從未變過，大多環團也認同三接外推方案，會持續和珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政溝通。

農委會主委陳吉仲今出席立法委員會審查111年度農委會及所屬單位預算部分，並備質詢。

民進黨立委陳亭妃表示，護藻礁雖然不是農委會轄管政策，但是陳主委和環團有過去的情誼，也因此在過去有溝通過，但因為環團抗議三接選址不當，進而衍伸三接的外推方案，「環保議題和能源政策是民進黨的兩大神主牌，我們要如何創造雙贏？」

陳吉仲表示，從以前到現在，政府的核心價值一直沒有改變，外推再外推確實可以保護藻礁、減少中南部空汙並穩定供電，大多環團都已經認同政府的外推方案，會持續和潘老師溝通，保護藻礁不只公投前才要保護，護藻礁是永遠的事。

陳亭妃強調，雖然藻礁保育已經進入到公投階段，民進黨在環保與護藻礁上並沒有退縮，只要我們繼續拿出誠意，就能創造能源政策與環保的雙贏。