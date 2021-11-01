10月財新中國製造業PMI升至50.6 重回擴張區間

財新／Markit今（1）日公布的2021年10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.6％，較9月回升0.6個百分點，重回擴張區間，為近4個月最高。

這一走勢與同期大陸國家統計局製造業PMI並不一致，後者為49.2％，低於9月0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間。

雖然限電、原材料短缺拖累生產，但受益於需求改善等，10月財新中國製造業PMI得以升至擴張區間。

財新網報導，從財新中國製造業PMI看，10月製造業運行呈現需求強、供給弱的特徵。生產指數較9月下降，連續3個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在第4季度初制約了產出。

10月新訂單指數在擴張區間上行，升至4個月來高點。本輪需求回升主要受內需轉強驅動，外需則依然疲弱，新出口訂單指數連續3個月位於收縮區間。對出口訂單減少的原因，企業普遍提到銷售困難、疫情導致交貨受阻，還有部分企業反映銷售價格上揚帶來負面影響。

通膨壓力繼續高企，10月製造業購進價格指數大幅抬升至2017年以來高點，連續17個月位於擴張區間，顯示原材料價格大幅上漲、能源價格快速上升以及運費增加等，共同推高了製造業企業成本。

同期出廠價格指數則創下近5個月新高，反映出成本端壓力已部分傳導至下游，企業隨之提高銷售價格。分類別資料顯示，中間品銷售價格漲幅最快，消費品最慢。

受需求強、供給弱、限電、原材料短缺、價格上漲及物流阻斷等多重因素影響，製造業企業大幅減少採購量，原材料庫存隨之下降。10月採購量指數和原材料庫存指數分別創2020年3月和4月以來新低。

對未來一年的生產前景，調查企業普遍持增長預期，產出預期指數在10月遠高於榮枯線，但樂觀度較9月微降，部分企業對供應鏈持續受阻和成本上揚感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。疫情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲得提振，供給約束成為影響經濟運行的首要因素。製造業企業購進價格上漲速度遠超出廠價格的情況已持續數月，下游企業夾縫中生產壓力凸顯。