「和洋式建築」別邸的逍遙園。（高巿府文化局提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿文化資產保存維護成果豐碩，今年已連獲3獎，包括市定古蹟雄鎮北門獲「城市工程品質金質獎」、歷史建築逍遙園獲「建築園冶獎」、九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場獲「古蹟歷史建築管理維護評鑑優良獎」。

高巿府文化局指出，「市定古蹟雄鎮北門修復工程」經嚴謹考據，重現當年扼控海疆險要的雄姿，並與打狗英國領事館、哨船頭外灘歷史紋理縫合，讓歷史現場再度回到市民生活，在全國119件參賽案件中，獲評審青睞。

逍遙園的建築與庭園景觀表現出日本時期的建築技術工法，人文特色成為獨一無二的「和洋式建築」別邸，去年重新啟用，即獲得城市工程品質金質獎，今年又斬獲建築園冶獎，在評選過程中也為業界帶來觀摩、承傳的效果。

歷史建築九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場歷經3年修復，以台灣鳳梨工場重新啟用，文化部每2年1次，辦理古蹟歷史建築紀念建築評鑑，今年全國有33處參加、8處獲優良獎，鳳梨工場是獲獎公有文化資產中，唯一由公部門自行營運。