上周五美股創新高，但港股ADR表現疲弱，以及中國疫情升高，加上其製造業活動連續第2個月陷入萎縮，受此打擊，周一香港股市開低走低，目前恆生指數跌0.9%，為25150.76點。國企股跌0.82%，為8888.4點。

恆生科技股目前下挫1.6%，成分股普遍下跌，騰訊跌1.3%，聯想跌1.2%，快手跌3.7%，小米跌1.4%，京東健康逆勢漲3.2%，京東集團跌1.4%，嗶哩嗶哩跌2.7%，百度跌3%，阿里巴巴跌1.8%。

中國疫情升溫，大陸餐飲股首當其衝。奈雪的茶估全年陷入虧損，股價爆量重挫8.7%。海底撈連8跌，目前下挫5%。頤海、九毛九、呷哺呷哺、百勝中國、海倫司股價均走跌。

中國公布新增59個本土確診病例，其中以黑龍江占27例最多。

重慶鋼鐵上季淨利銳減26.6%，股價重挫近11%。

比亞迪以折價6.95%發行新股增資，股價下挫近5%。

外媒報導美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部突襲搜查百富環球位於佛州的辦公室，上周三百富環球在崩跌43%後暫停交易，周一復牌後一度再跌20%，目前跌幅縮小至5.4%。

該公司澄清並不知悉亦無發現美國當局就搜查和面談所發布的聲明，也未獲知任何對公司提出的指控，美國附屬公司Pax US已經恢復正常營運，預計此事不會對公司財務造成重大影響。