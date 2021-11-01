1日最新數據，韓國10月PMI(採購經理人指數)雖然還是分水嶺50大關以上，但卻因為半導體短缺與供應鏈斷鏈問題，創13個月以來最低。

韓國10月PMI從9月份的52.4跌至50.2，表現雖不好但已連續第13個月都在榮枯點50以上。調研單位HIS Markit認為，這份10月的報告證明，原物料短缺與供應鏈中斷問題已開始影響到韓國製造業，甚至還出現停滯情況。

這份報告中顯示，晶片與電子零組件斷貨嚴重，生產相關指數在短短兩個月內又回到萎縮狀態，除了掉到46.6並創2020年7月以來最差。有韓企反應，新訂單與出口訂單幾乎沒有成長，是因為國際需求趨緩，還有採購不易與貨櫃一櫃難求等問題的影響。

原物料價格急速上升，也帶動韓國製造商成本高漲，投入生產價格是3個月以來最高。為了讓利潤不被侵蝕掉，有些韓企甚至出現8個月以來，首次減少人力配置。

同時，因供應斷鏈問題還沒完全解決，這些業主信心也掉到2020年9月以來最低。日前，IHS Markit曾預測韓國工業生產，2021年可望大增6.2%，但2022年應該僅有0.2%成長性而已。