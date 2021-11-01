受國際廢鋼回落影響，本周國內廢鋼續開平盤，為連2周持平；市場人士表示，儘管步入第四季鋼筋傳統旺季，但受累國際廢鋼出現回檔現象，亦抑制市場買氣，而近日中國疫情多點暴發，使得整體市場轉趨保守觀望；本周國內廢鋼、鋼筋為第二周平盤，目前最新行情分別為12600元/噸和23400元/噸。

本週國際行情部份，其中日本2H廢鋼下跌10美元，至535美元/噸，美國貨櫃廢鋼小跌2美元，至483美元/噸，而澳洲鐵礦砂周跌逾10%，跌至107.55美元/噸。(商品行情網)