台中東區53歲郭姓女子日前搬家時請計程車協助載送行李，自己則在前方帶路，沒想到才過2個路口就跟丟，運將只好轉往派出所求助。員警協助調閱監視器聯繫上郭女，她抵達新居才發現計程車沒有跟上，也急奔當地派出所求援，接到員警通知又驚又喜，趕來領回自己的家當，也感謝員警的大力協助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警林茂英、吳育鑫日前下午14時許於所內服勤時，30歲洪姓運將拖著1個大行李箱走進派出所，他苦惱的表示，稍早有名女子攔車請他幫忙載運行李箱到太平區的新家，女子會騎車在前方領路，沒想到才過2個路口，就因前方有大車擋住視線，轉了個彎便不見女子身影，女子當時告知的地址有誤查無該址，而他之後待會還有預約乘車的客人，只好先將行李送來派出所，請警方協助聯繫失主。

員警獲報後立即調閱監視器，20分鐘後順利聯繫上郭姓女子，她得知行李已被送至派出所也又驚又喜，原來郭女抵達新家後，回頭查看才發現計程車不知道從何時就沒有跟上，偏偏自己也沒有記下車牌號碼，為了找回自己的家當，她也趕緊到附近的派出所求助，幸好沒多久就接到員警來電，確認自己的家當都沒有丟失，這才終於鬆了一口氣，她除了向員警道謝，更大讚員警效率有夠好！

警方提醒，民眾搭乘交通工具時，應隨時注意自己身邊的貴重物品，保持在視線範圍之內，亦可記下車號，以備不時之需，下車時也請記得再次檢查隨身物品是否攜帶下車。