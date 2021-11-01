富邦金表示，但由於1日起金控董事蔡明忠因已有在外地的私人行程，無法代理本公司董事長職務，據瞭解其亦已向擔任董事長之台哥大請假在案，，故改指定台北富邦銀行董事長陳聖德代理金控董事長，本公司營運及各項業務如常，不受影響。