富邦金董座蔡明興再請假一周 北富銀董事長陳聖德代理 11:102021/11/01 工商 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金董座蔡明興再請假一周。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金表示，但由於1日起金控董事蔡明忠因已有在外地的私人行程，無法代理本公司董事長職務，據瞭解其亦已向擔任董事長之台哥大請假在案，，故改指定台北富邦銀行董事長陳聖德代理金控董事長，本公司營運及各項業務如常，不受影響。 獨家專訪安泰銀行董事長丁予康 暢談國票金、安泰銀合併歷程 國人瘋日圓 銀行換匯倍增 #富邦金 #請假 #董事長陳 #聖德 #金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐銀董總 可望雙連任 04:102021/11/01 金融．稅務 聯嘉光電 獲華人公益企業金傳獎 04:102021/11/01 財經要聞 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 05:212021/11/01 財經 田中馬拉松10周年 線上形式長征1個月 11:122021/11/01 體育 興櫃新兵 本周三連發 04:102021/11/01 證券．權證 高流開幕 明年金曲獎移師高雄 04:102021/11/01 地方新聞 電動車吸金強 ETF績效飆風 04:102021/11/01 證券．權證 妙天挨詐5100萬 亞太負責人無罪 04:102021/11/01 社會新聞 專業＋人和 繳出多張亮眼成績單 04:102021/11/01 財經要聞 COP26氣候峰會登場 聚焦四重點 04:102021/11/01 財經要聞 衝刺海外獲利 朝50％目標邁進 04:102021/11/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 退休金縮水！通膨升溫 全球股債跌 勞動基金9月大虧1111億 - 要聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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