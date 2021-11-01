中鋼＋中龍10月出貨量逼近110萬公噸 優於預期 11:112021/11/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼與中龍鋼鐵10月份出貨量，含鋼胚半成品共計109.4萬公噸，較規劃目標107.8萬公噸，增加1.6萬公噸，其中內銷量為68.3萬公噸，外銷量為41.1萬公噸，中鋼出貨量含鋼胚為78.2萬公噸，中龍為31.2萬公噸。 國人瘋日圓 銀行換匯倍增 零接觸理財夯 用戶數激增 #中鋼 #萬公噸 #出貨量 #中龍 #含鋼胚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東森購物：雙11業績將倍增 04:102021/11/01 產業．科技 電動車吸金強 ETF績效飆風 04:102021/11/01 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－台道瓊期 偏多趨勢不變 04:102021/11/01 證券．權證 下游鋼廠節能減碳 增設太陽能發電 04:102021/11/01 財經要聞 操盤心法－萬七震盪難免 選股操作為要 04:102021/11/01 證券．權證 權證星光大道－欣興Q3報喜 賺贏上半年 04:102021/11/01 證券．權證 台灣權王－伺服器旺季到 高技英業達績昂 04:102021/11/01 證券．權證 開案量激增 雷笛克獲利爆發可期 04:102021/11/01 產業．科技 軋空秀熱映 漢磊、強茂權證拉風 04:102021/11/01 證券．權證 5G光環 工業富聯獲利亮 04:102021/11/01 產業．科技 美放寬鋼鋁進口 歐取消報復性關稅 04:102021/11/01 話題觀察 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 退休金縮水！通膨升溫 全球股債跌 勞動基金9月大虧1111億 - 要聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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