中鋼與中龍鋼鐵10月份出貨量，含鋼胚半成品共計109.4萬公噸，較規劃目標107.8萬公噸，增加1.6萬公噸，其中內銷量為68.3萬公噸，外銷量為41.1萬公噸，中鋼出貨量含鋼胚為78.2萬公噸，中龍為31.2萬公噸。

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