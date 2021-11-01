搶攻歲末感恩節餐飲商機，台北遠東香格里拉飯店除推出包含美式烤火雞等節慶外帶美食，更自即日起至12月29日推出「香格里拉饗樂假期歲末感恩專案」，闔家入住尊榮家庭客房在客房內享用烤火雞大餐只要9388元，退房並加贈3000元飯店禮券，可於下次於台北、台南遠東香格里拉住房或餐飲以及Mega 50餐廳使用。

台北遠東香格里拉飯店The Cake Room並推出一系列美味的節慶外帶爐烤套餐，包含爐烤美國肋眼牛排、美式烤火雞、黑熊蜂蜜烤火腿與爐烤義式豬肉捲套餐，適合親朋好友共享，即日起至12月25日供應，，需三天前訂購。

台北遠東香格里拉饗樂假期歲末感恩專案」，除可免費升等至寬敞溫馨的特選尊榮家庭客房，飯店還將美味的炭烤火雞套餐熱騰騰直送至客房內，供全家享用只要9388元。感恩節火雞大餐包含重達近六公斤的感恩節烤火雞、黑熊蜂蜜栗子麵包、洋芋泥、焦糖栗子、孢子甘藍、紫甘藍、肉汁、蔓越莓醬，歡度感恩佳節時光同時，隔日再享豐盛早餐，退房時還加碼贈送價值3000元飯店禮券，可於下次於台北、台南遠東香格里拉住房或餐飲以及Mega 50餐廳使。

台北遠東香格里拉美式烤火雞套餐 / 3880元 （六公斤），選用重量級近六公斤的美國進口火雞，加入大量蔬菜與蘋果、柳橙、蔓越莓汁，和月桂葉醃製入味，表皮刷上初榨橄欖油、威士忌與蜂蜜進爐高溫炭烤，打造出金黃色澤的外皮，同時保有豐富肉汁，搭配上香濃洋芋泥、焦糖栗子及袍子甘藍等配菜，並另附主廚獨門肉汁及莓果醬，約可供8-10人享用。

爐烤美國眼牛排套餐 / 5280元（三公斤），以油花分布均勻宛如大理石紋路的精選頂級美國肋眼，特別加入法式芥末醃製，進爐低溫烘烤，封存最佳風味。搭配特調黑熊蜂蜜芥末、香濃洋芋泥、炒香菇與烤蔬菜並附上主廚特製紅酒醬汁，約可供6-8人享用。

黑熊蜂蜜烤火腿套餐 / 2880元（二公斤）：深受大人小孩喜愛的黑熊蜂蜜烤火腿重達2公斤，表皮刷上香格里拉黑熊蜂蜜，金黃酥脆表皮帶有淡淡龍眼百花香氣。搭配烤洋芋、炒蔬菜，與鳳梨火腿醬汁及芥末醬，飄香迷人。一口咬下鮮嫩黑熊蜂蜜烤火腿，Q彈肉質甜中帶有微微碳烤香氣，約可供6-8人享用。

爐烤義式豬肉捲套餐 / 2880元（二公斤），承襲自義大利籍主廚私房食譜，以肥瘦均勻的台灣本土溫體豬五花捲入大量洋蔥、蒜頭、百里香、白酒等調味，經低溫烹蒸入味後刷上義大利初榨橄欖油，高溫大火打造出黃金色澤的酥脆外皮，同時卻保有豐富絕佳肉汁原味，經爐烤後又帶有一股特殊炭火與異國迷人香料氣味、配上新鮮時蘿、烤洋芋、炒蔬菜、肉汁與芥末醬，適合搭配紅酒享用，不用出國也能在家享用義式美味，約可供6-8人享用。