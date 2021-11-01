豐興本周盤價 全面開平盤 11:102021/11/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）1日開出本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋、及型鋼等產品，全面維持平盤。開盤後廢鋼每公噸收購牌價維持12600元，鋼筋每公噸維持23400元，型鋼每公噸維持27000元。 電動車吸金強 ETF績效飆風 軋空秀熱映 漢磊、強茂權證拉風 #豐興 #型鋼 #豐興本周盤價 #開平盤 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光磊漲停 買盤擴散至鼎元 10:412021/11/01 財經 福貞多箭齊發 營運動能看增 04:102021/11/01 證券．權證 操盤心法－萬七震盪難免 選股操作為要 04:102021/11/01 證券．權證 11月補漲行情 高檔挑戰17,500 下檔年線有撐 04:102021/11/01 財經要聞 興櫃新兵 本周三連發 04:102021/11/01 證券．權證 11月上市法說會 明開跑 04:102021/11/01 投資理財 兆豐銀董總 可望雙連任 04:102021/11/01 金融．稅務 權證星光大道－欣興Q3報喜 賺贏上半年 04:102021/11/01 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－現貨溢價 原油期貨看俏 04:102021/11/01 證券．權證 商場加持 台中14期房價坐5望6 04:102021/11/01 產業．科技 人民幣中間價創近兩周低位 人行逆回購縮至百億 10:412021/11/01 財經 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 退休金縮水！通膨升溫 全球股債跌 勞動基金9月大虧1111億 - 要聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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