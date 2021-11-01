豐興（2015）1日開出本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋、及型鋼等產品，全面維持平盤。開盤後廢鋼每公噸收購牌價維持12600元，鋼筋每公噸維持23400元，型鋼每公噸維持27000元。

電動車吸金強 ETF績效飆風
軋空秀熱映 漢磊、強茂權證拉風
#豐興 #型鋼 #豐興本周盤價 #開平盤 #日開出