2021《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版針對全台上市櫃公司進行台灣首份「最佳女性CEO」經營績效調查，選出上市公司女董事長15強、上櫃公司女董事長5強，橫跨各類產業，包括家族成員、創辦人、專業經理人。

此份調查主要依據這些公司的市值成長率、累計年度ROE（股東權益報酬率）、平均年度EPS（每股稅後盈餘）等三項指標，在上市公司76位女董中，評選出前15強，依照姓氏筆畫排序為潤泰全球王綺帆、特力李麗秋、巨大機械杜綉珍、總太翁毓羚、震旦行袁蕙華、帆宣高新明、碩天科技郭瑾、勤誠陳美琪、麗豐陳碧華、恒大黃美慧、麗清科技劉美秀、花仙子蔡心心、正隆鄭舒云、大成不鏽鋼謝麗雲、裕隆嚴陳莉蓮。

上櫃公司共47位女董中，評選出5強，為皇田周幼珊、環球晶圓徐秀蘭、杏一陳麗如、大學光學歐淑芳、閎康科技謝詠芬。

入榜20位台灣最強女CEO，遍及橡膠、化學、鋼鐵、汽車、營造、生技、電子業等，以創辦人與家族成員為主。上市公司15位中，10位為家族成員或配偶，占67％；4位創辦人或共同創辦人，僅1位專業經理人。而5位上櫃女董中，有4位創辦人，1位專業經理人。

目前投資市場並未針對女性擔任領導人的企業，特別做績效研究，但從本次HBR榜單，可看出與產業發展大趨勢吻合，半導體、電動車、自有品牌商品等公司女董事長紛紛入榜。

跟半導體相關的女董事長包括帆宣高新明，及環球晶圓徐秀蘭。帆宣是台積電合作夥伴，也是國際一級大廠供應鏈一員。2020年營收251.2億元創新高，EPS 4.88元也是近15年新高。高新明創業32年，創造182.5％的市值成長率，年平均EPS為4元。

環球晶圓是中美晶集團子公司，董事長徐秀蘭是「併購大王」盧明光（現任大同公司董事長）栽培的專業經理人，自2011年接任以來，持續併購擴大版圖，至今繳出1397％的市值成長率、累計年度ROE為136.3％，平均EPS高達21.6元。

代表自行車品牌「捷安特」的巨大機械是另一種類型。現任董事長杜綉珍是創辦人劉金標的外甥女，2017年接棒後，帶領巨大去年首度衝破年營收700億元大關，EPS 13.19元也是歷史新高，自2017年至今，市值成長率76.4％、累計年度ROE為59.9％，年平均EPS 8.8元。

電動車題材女性領導人為裕隆集團嚴陳莉蓮。2018年裕隆集團執行長嚴凱泰因病過世，嚴陳莉蓮扛起集團4000億重擔，兩年多來帶領集團度過財務危機，並積極培育新生代幹部，重塑團隊，近年裕隆與鴻海合資成立鴻華先進，投入電動車開發，宣示「電動化、智能化、連網化、共享化」轉型四化策略。

據經濟部資料顯示，儘管目前台灣中小企業已有37％是女性負責人，但在上市櫃公司中，女董事長的比例偏低，在超過1700家上市櫃公司中，共123位女性董事長，比例不到8％。

另據政府統計，台灣上市櫃公司女性董事在董事會席次比例約13.5％，相較於美國的25％、英國的34.5％，還有很大進步空間。