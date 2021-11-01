高市府青年局主辦首屆「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，近日圓滿落幕。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局主辦首屆「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，近日圓滿落幕。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局主辦首屆「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，近日圓滿落幕。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局主辦首屆「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，日前因「城中城」事件，引發「辦不辦」正反爭論，活動最後如期舉行。這場今年全國規模最大的街舞大賽，吸引來自全國近350位街舞好手及專業舞者，齊聚中央公園水廣場競技，活動也在近千位民眾觀賽中，圓滿落幕。

今年賽事分為排舞競賽與BATTLE賽，排舞賽全國徵件，初賽報名近80組，決選35隊參賽；BATTLE賽有100位報名，眾多好手齊聚一堂大展身手；現場藝人陳芳語、嘻小瓜等人帶來渲染力十足的精彩演出。而鑒於近期「城中城」不幸事件，活動主持人嘻小瓜更於開場時帶領現場參賽者與觀眾，進行默哀儀式，為死難者祈禱、為傷者祈福。

嘻小瓜表示，青年們都惦記此次不幸事件喪生的靈魂，盼透過誠摯哀悼，為這座城市帶來和諧與安慰；也盼望與會者透過舞蹈中的笑容及汗水，為這座城市「集氣」，讓她再次充滿活力。

青年局局長張以理致詞時提到，感謝高雄銀行、高雄捷運公司協助辦理本次活動，也提及未來將持續辦理街舞大賽，讓熱愛街舞的青年有展現自我的發光舞台。

此次特邀的排舞賽評審陳芳語表示，很開心能來到高雄與大家見面！在賽前就非常期待可以見到大家。主持人嘻小瓜則帶來新歌「乖乖吃瓜」搶先給大家看，直呼「真的很喜歡現場觀眾滿滿的熱情與活力！」

來自排舞賽公開組亞軍的隊伍原子彈，表演融合原住民傳統文化與音樂。他們提到，因為防疫隔離政策，提高群聚團練的困難度，但因入選決賽，大家的心仍團結在一起，讓大家在疫情中，更珍惜每一次排練，互相扶持照顧。

激烈競爭下，BATTLE個人賽由高雄在地青年劉仕宥（Waving shawn）勇奪冠軍，他表示：「疫情期間大家都悶壞了，好不容易有這個活動讓表演藝術工作者有機會被看見。」；排舞賽公開組由HiZam獲得冠軍；學生組則是由來自高雄的舞團蘋果家族奪得冠軍。

排舞賽公開組冠軍得主HiZam說，感謝主辦單位，願意在疫情期間，舉辦這次活動！讓舞者們有一個成長與分享的舞台！也辛苦所有參賽隊伍，在今天一起讓這個舞台充滿熱情與活力！」。

學生組的冠軍得主蘋果家族則有感而發：「因為活動延期，我們也很辛苦的練習，很感謝有這個比賽讓我們可以在舞台上發光發熱。」

青年局期盼提供多元舞台，鼓勵青年學子們發光發熱，展現自己的熱情與價值。相關活動花絮請搜尋青年局粉絲專頁或訂閱青年局YouTube頻道，打開小鈴鐺接收通知。