每個人尋找另一半都有自己的一套標準和條件，希望對方足夠優秀，或是能滿足自己的審美標準。命理網站「螢火蟲星座神婆」近日發文，指出摩羯座、水瓶座和獅子座，挑選另一半的眼光非常高，能夠被他們看上的，肯定是各方面都很出色的人。

1、摩羯座

摩羯座十分理智，所以面對感情時，也會很現實地考慮2個人相處所需的條件、能力等，如果對方跟不上自己的努力、太過沉迷於愛情，或是很情緒化，都會讓他們感到不滿；雖然摩羯座也注重感覺，但不會單純地依賴感覺，能夠被他們看上的，一定是各方面都非常優秀的人。

2、水瓶座

水瓶座的心思比較細膩，觀察人事物的角度也和一般人不一樣，總是能看到其他人無法察覺的小細節，因此他們在接受一個人以前，都會先在心裡看清楚對方，才決定2人該維持怎樣的關係；但其實水瓶座很渴望有人可以滿足他們對愛情、愛人的幻想，然而現實中這樣的存在卻很少。

3、獅子座

獅子座對於愛情有著高要求、高標準，而且容易被能力強的人所吸引，能夠被他們看上的人，不是事業能力很強，就是身上有可以抓住他們注意力的亮點，畢竟獅子座本身就很有野心，如果他們發現和你在一起，會降低他們的生活水準，他們絕對無法接受，一定會果斷選擇分手。