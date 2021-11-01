安普諾維膜衣錠300毫克。（食藥署提供）

安普諾維膜衣錠150毫克。（食藥署提供）

製藥大廠賽諾菲驚傳3款高血壓藥物含有新型疑似致癌物，食藥署今公布藥品回收資訊，指出「安普諾維膜衣錠150毫克」、「安普諾維膜衣錠300毫克」及「可普諾維膜衣錠300毫克／12.5毫克」等3款藥物因內含不純物AZBT，恐增加致癌風險，全數共計900萬顆藥物必須限期回收。

新碟氮類不純物（AZBT）是近來國際藥廠新發現的疑似致癌物，食藥署10月時曾公告國內8款高血壓藥物含有AZBT需回收，本次則是接獲賽諾菲主動通知，檢驗效期內的沙坦類（Sartan）藥品是否含有AZBT，結果發現有3款藥物需下架。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這3款藥品都是同一系列不同劑量或是複方的產品，國內健保年度用量約4000萬顆，本次需回收9批次共900萬顆，賽諾菲需在11月26日前完成回收，並繳交回收成果報告書。

一口氣回收900萬顆高血壓藥物，是否會影響國內供藥環境？洪國登解釋，由於類似的藥物替代品很多，加上部分藥品屬於舊案，不太會影響用藥，建議使用中的民眾不要隨意停藥，若有用藥疑慮，應先回診與醫師討論後，改用其他替代藥品，避免發生意外。