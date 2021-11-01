原訂今年10月舉辦的羅布森伴城路跑，因新冠肺炎疫情影響延期，大會公佈將於2022年3月13日在台中中央公園與大家重新見面，因應活動月份的調整，活動也正式更名為「羅布森伴城路跑 參春墩-台中站」，即日起正式開放報名，歡迎跑友參與全台首場低碳路跑賽事，實踐「低碳、友善、關懷」理念。

羅布森伴城路跑是一場在城市中邁開步伐奔跑的公益賽事，分為4公里組、12公里組、21公里組，首場舉辦在去年剛落成，有「台中之肺」美稱的中央公園，賽事路線亮點眾多，除了跑者能跑上連結水湳及中科的科湳愛琴橋，飽覽國道一號及74號快速道路的車流風光。

這次賽會釋出600個公益名額提供身障者與陪跑者免費參賽，並將交通維安車輛全改為電動車，飲食方面全程供應蔬食，製作專屬環保水杯，減少一次性紙杯使用後製造的垃圾，希望打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事，所有的規劃都堪稱路跑賽事的創舉。

羅布森董事長汪世旭表示，羅布森是對環境、對社會、對人群友善的企業，希望將「低碳、友善、關懷」的精神，帶進這場賽事當中，被問到為何想要舉辦這場路跑，他透露愛上跑步已經30多年，前幾年更成為一位視障陪跑員，「想舉辦伴城路跑的動機很簡單，希望可以做到傳遞友善的理念。」

台中市政府表示，認同羅布森伴城路跑「傳遞友善」的理念，與市府積極推動酷運動、打造酷城市的心意不謀而合，也透露2022年台中市將舉辦「身障運動會」，鼓勵市民養成運動好習慣。