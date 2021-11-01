中國海關總署近日公告，自12月1日起，對輸往歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭、列支敦斯登等已不再給予中國普惠制關稅優惠待遇國家的貨物，海關不再簽發普惠制原產地證書。輸上述國家的貨物發貨人需要原產地證明文件者，可以申請領取非優惠原產地證書。

人民日報報導，普惠制是普遍優惠制度的簡稱，是已開發國家（給惠國）給予開發中國家及地區（受惠國）的出口製成品和半製成品普遍的、非歧視的、非互惠的優惠關稅制度，在最惠國稅率基礎上進一步給予進口關稅減免。

普惠制原產地證書（又稱Form A證書），由受惠國的授權機構根據給惠國的原產地規則和相關要求簽發，是出口產品享受普惠制給惠國關稅優惠的官方證明文件。

近年來，隨著中國經濟的穩步發展和在國際貿易中地位的明顯提升，越來越多的國家宣布對中國普惠制「畢業」，取消普惠制待遇。中國出口貨物已不能憑普惠制原產地證書享受關稅優惠。因此，中國對相關國家逐步停止簽發普惠制原產地證書。