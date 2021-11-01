航空公司也來搶攻雙11購物節商機，阿聯酋航空今（1）日宣布推出商務艙與經濟艙限時優惠票價，台北至熱門歐洲航點經濟艙含稅票價NT$19777起、商務艙含稅票價NT$75888起，在2022年5月底前以獨享價格飛往全球超過120個熱門城市。

因應歐洲各國與美國陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空也積極拓展航空網絡。目前阿聯酋航空已恢復全球近9成航線，包括每週執飛四班台北–杜拜航班（周三、四、五、六）；並預計於2021年底恢復7成機隊運能，讓更多阿聯酋航空的旗艦客機A380重返天際。

阿聯酋航空為讓旅客更靈活調整旅行計畫，若旅客持有自2021年10月12日後開立於2022年5月31日前出發的機票，可選擇更改出發日期，或將機票有效期限延長2年。

阿聯酋航空與flydubai的會員忠誠計畫Skywards也協助旅客維持阿聯酋航空Skywards哩程與會員等級，Skywards會員可透過Skywards Exclusives服務，將哩程兌換為阿聯酋航空贊助的體育賽事門票，親臨國際板球理事會2021年男子T20世界盃、一級方程式賽車大獎賽與歐洲足球賽事。