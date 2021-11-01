2021新現代五項科技運動會參與選手和與會貴賓南北賽區連線大合影。（柯宗緯翻攝）

2021新現代五項科技運動會全國總決賽，由南部賽區「鄉村小宿」隊伍奪冠。（柯宗緯翻攝）

2021「新現代五項科技運動會」活動，全國總決賽日前開幕，今年入選之科技運動項目包含數位箭靶、虛擬划船、智慧平衡板、互動地墊、VR射擊等項目，主辦單位經濟部工業局為防疫考量，首度新增南北連線對抗賽，全國共有814人參賽破3萬人次體驗，經過了1個月激烈廝殺對戰後，最後總冠軍也出爐了，由南部賽區「鄉村小宿」隊伍奪冠，總獎金累積達32萬元。

這場科技運動競賽是由經濟部工業局為推動運動科技產業，於2020年與教育部體育署、國立體育大學及資策會等單位首度辦理，以運動競技結合人工智慧（AI）、物聯網、5G、體感科技（AR／VR）和數位內容等新興科技技術，透過運動會的型式協助業者行銷推廣。

今年再攜手桃園市政府、台南市政府、新北市政府等地方政府及百貨商場跨界合作，建立民眾科技運動體驗站破萬人次體驗，幫助運動科技新創團隊落地實證與擴散。

經濟部工業局表示，活動每年都會選出5項運動科技作為比賽項目，今年從5月開始透過民眾人氣票選及專家學者評選，最後選出5家代表廠商作為比賽項目，並協助廠商落地國民運動中心，提供民眾練習及比賽。

本屆賽區分為南北2賽區，競賽從9月24日開放報名參賽，全國有836名好手報名參賽，組成100支隊伍，賽程歷時一個多月的分區資格排名賽，最終決賽於10月30日及31日在國立體育大學及台南永華運動中心熱鬧舉行。

經濟部部長王美花決賽首日現身北部的國立體育大學賽區，來為參賽選手加油打氣。她提到，新興科技結合運動將會帶來不一樣的生活，同時也是帶領產業數位轉型的契機，在疫情之下，更突顯了科技的重要性。本次的活動，為了防疫，採用賽事轉播、南北連線異地同賽，減少交通移動及群聚的機率，也是國際賽會的新趨勢。

活動當日王美花與東京奧運臺灣代表隊湯智鈞選手一同體驗科技運動項目。湯智鈞選手體驗後表示，有效運用運動科技，不僅可避免傷害外，更可以幫助了解自身狀態，提升訓練品質。透過運動結合科技可運用在健身、訓練、競賽或觀賽等情境，促進全民健康、帶動產業發展以及提升運動競技表現。

新五項科技運動的比賽項目，包含肌耐力代表《宇康醫電》AIoT整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽；敏捷力代表《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽; 平衡力代表《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽；專注力代表《磐昇國際》利用數位感應箭靶進行互動式射箭競賽；反應力代表《維亞娛樂》VR體感模擬射擊電競賽。

本次科技運動會透過產官學研齊力推廣，協助國內之運動科技廠商，導入縣市政府之國民運動中心或公私立運動場館，並串連國內外的大型運動賽會，將持續協助廠商落地實證及擴散推廣，加速貼近市場，用科技、創新，帶動城市發展和產業數位轉型！相關資訊請見活動網址http：／／www.itsport.tw／。