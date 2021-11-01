台灣手搖飲料店林立，其中泰式奶茶也深受不少民眾喜愛。不過有民眾質疑泰式奶茶呈現橘紅色，茶葉中可能有添加色素，喝下去會影響人體健康，因此向食藥署檢舉，對此食藥署表示，商品進口都會經過把關，且泰式奶茶用的都是食用色素，並沒有食安問題。

泰式奶茶葉經過沖泡後，倒入杯中，再加入砂糖及煉乳，最後添加泰國奶水，就成了大家常見的泰國奶茶。不過因茶色呈現橘紅色，有民眾質疑茶葉中有添加色素，認為不符合食安法規，因此向食藥署提出檢舉。

針對民眾質疑，食藥署解釋，食用色素分為「保色劑」及「著色劑」兩種，以「手標茶葉」為例，包裝上標示「FD&C NO.6」，在台灣法定名稱為「食用色素5號」，屬於合法添加物，並沒有食用上疑慮，且商品進口時都有經過嚴格查驗，店家只要有標示商品產地就沒有問題，「不用特別標示泰式奶茶含有色素」，可安心飲用。

據《東森新聞》報導，泰式餐廳業者指出，若有客人有疑慮，都會清楚向對方說明，橘紅色是天然食用色素，強調若不能食用，該產品早就不能進口，或是被退運銷毀，且一天用量很多，也不可能自行進口一兩包。