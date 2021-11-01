《環球時報》引述美國「動力」網站「戰區」欄目10月29日報導，美國海軍的第12合成戰鬥機中隊（VFC-12），近日在社交媒體發佈的一張圖片顯示，該部隊的一架F／A-18戰鬥機的垂尾噴塗了中國軍隊的「軍機標識」，而不是傳統的蘇聯／俄羅斯風格的紅星。這反映出美國在軍事上將注意力轉向中國，將其視為美國所謂的「步步緊逼的威脅」。中國專家認為，美國海軍把F／A-18重新刷遍漆就用來模仿中國戰機有些畫虎類犬，但此舉發出了一個公開將中國海空軍視為對手的挑釁訊息。

這篇題為「中國標識出現在美國海軍假想敵部隊的F／A-18『大黃蜂』上」的文章稱，這張沒有標題的圖片近日出現在VFC-12的官方社交媒體頁面上，是該單位官員頒發各種獎項和表彰的系列圖片之一。VFC-12的指揮官頒發給一名水手一個證書。背景中，該中隊一架F／A-18的垂尾可以看到「中國軍機的標識」。

報導稱，該部隊是美海軍提供假想敵訓練的4個中隊之一。「戰區」欄目曾在去年報導，VFC-12中隊計劃將模仿中國戰機塗裝方案，應用於自身一些新的F／A-18E／F「超級大黃蜂」上。

文章稱，該部隊的一名公共事務官員表示，相關飛機是普通的F／A-18，但不清楚它是中隊的F／A-18E／F還是早期型號的「大黃蜂」戰鬥機。他表示，VFC-12中隊計劃啟動新的噴塗方案，重新噴塗其戰鬥機，其中還將包括那些反映俄羅斯、北韓和伊朗各種噴氣機以及中國飛機風格的方案。今年6月，該中隊首次推出「超級大黃蜂」的新塗裝Mako，意在模仿首次出現在俄羅斯T-50戰鬥機（後來被稱為蘇-57）上的偽裝圖案。「戰區」稱，去年VFC-12向其提供了三種不同的噴塗方案示意圖，分別模仿中國殲-10、殲-11／殲-16和殲-15戰鬥機的塗裝。

除了使用中國軍機風格的塗裝和「標識」以外，該中隊指揮官佩戴的臂章也有顯著的「中國元素」。「戰區」公佈的今年6月份的一張頒獎照片顯示，該中隊時任指揮官佩戴了一個並不常見的臂章。該臂章的背景為一個黃邊的紅五星，前景為一架F／A-18的前視圖。紅五星的配色與俄羅斯軍機使用的紅星相差較大，反而和解放軍使用的紅五星非常相似。紅五星下方的五個漢字，疑似是「棍棒和石頭」。

有國內收集臂章的愛好者認為，「棍棒和石頭」可能源自愛因斯坦關於第四次世界大戰將使用棍棒與石頭的相關表述。但用漢字表達美國文化總顯得比較生硬。美軍這個中隊想用這句話表達什麼態度尚不清楚，也不能完全排除美海軍不太瞭解中國文化，而用幾個漢字「故弄玄虛」。

「戰區」報導稱，VFC-12中隊已經開始重新噴塗一些F／A-18，以反映中國戰鬥機的特點。即使沒有發生實際衝突，在美國海軍飛行員部署期間也可能會越來越多地遇到這些中國戰鬥機。

關於F／A-18能不能模擬解放軍戰鬥機戰術、戰法的問題，中國軍事專家張學峰分析，戰法、戰術往往是針對特定機型制定的，就是要充分發揮自身飛機的某些優勢，在對抗中以己之長克敵之短。性能、特點不同的飛機，肯定是會用不同的戰術。比如，F／A-18，一般認為它的低速轉彎性能比較好，而F-16加速能力強，能量保持比較好，而幻象-2000的瞬時盤旋角速度較高。飛行員會根據這些戰鬥機的自身特點和對手飛機的特點制定戰術，揚長避短。

從美國媒體的報導來看，美國海軍要用F／A-18模擬的解放軍機型很多，這些機型之間的特點就有很大差別，從氣動佈局到機動特性，再到機載武器，F／A-18和它們之間的差別就更大。從這個角度看，用F／A-18去模擬解放軍的戰鬥機、模擬解放軍戰術，實乃不倫不類。而且，美國海軍作戰部隊的F／A-18戰鬥機部隊和這個假想敵部隊的F／A-18來模擬對抗的話，很大程度上是同型機之間的空戰，雙方飛行員對對方、己方的戰機性能都很瞭解，這一點又會和實戰比較脫節，使針對性進一步降低。

張學峰表示，美軍用F／A-18來模擬對手飛機，一個重要原因是美國海軍也沒有多少選擇餘地。目前美國海軍基本上只裝備F／A-18系列戰鬥機和F-35C，當然還有一些小型教練機。以前美國海軍或空軍的假想敵部隊，經常使用輕型戰鬥機來模擬蘇聯／俄羅斯的戰鬥機，比如說用F-5模擬米格-21。但現役的俄羅斯、中國戰機大多數都是中、重型戰機，顯然用那些輕型戰鬥機來模擬是不合適的。前些年，美國空軍打算將早批次的F-35用來進行空戰對抗訓練，然而，美國國會在2020年國防政策法案草案中阻止了美國空軍建立裝備F-35A戰鬥機的「入侵者」中隊的計劃。顯然，美國海軍在現役飛機中找假想敵飛機局限性是比較大的。

當然，儘管F／A-18未必能充分模擬對手戰鬥機的技戰術，但對於提高美國海軍飛行員技戰術水平仍然是有用的。因為這些美軍教官的水平通常是較高的，和他們進行對抗，然後通過空戰演練評估系統對空戰進行復盤、評估，對於美艦載戰鬥機飛行員提高對抗空戰的技戰術水平有一定幫助。

張學峰認為，如果說之前美國海軍航空兵把中國海空軍當假想敵還遮遮掩掩，那麼美國海軍此舉向中國海空軍發出了一個公開將其視為主要空中對手的挑釁信號，同時也是迎合美國國防部相關政策之舉。「戰區」認為，美國海軍此舉反映了五角大樓目前的觀點，即中國現在是美國的「步步緊逼的威脅」。