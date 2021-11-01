校園BNT疫苗9月底陸續開打，卻傳出北市某國中疑似出現暴力事件，有女同學因嘲笑同班男同學沒打疫苗，而遭男同學揮拳打斷鼻樑，北市教育局表示，確實有學生因此發生衝突，教育局也有製作EDM，請學校向學生宣導，「尊重疫苗施打意願」。

據了解，北市某國中一名女同學因嘲笑同班男同學沒打疫苗，而男同學是經過醫生評估後不建議施打，所以才在當天拿回疫苗施打單，但卻遭同學嘲笑，才會發生肢體衝突。

中等教育科長黃喬偉表示，事情發生在10月上旬，學生確實有針對施打疫苗的部份發生肢體上衝突，學校有針對2位學生做輔導措施，教育局也有製作「尊重個人施打疫苗意願」的EDM，請學校要向學生做更多宣導。

黃喬偉說，目前督學已到學校了解，看學校需要什麼協助，事情發生後學校也有針對這2位學生做關懷和輔導，也會要求學校對這2位學生的情況做追蹤，盼能讓事情圓滿落幕。