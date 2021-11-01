女星陳美鳳出道數十年仍保持亮麗性感外型，完全看不出已經65歲，因此被封為「最美歐巴桑」，甚至因為凍齡有術這件事登上外媒，她過去曾有過一段婚姻，但可惜沒能走到最後，還打官司多年才落幕，之後陳美鳳保持單身至今，已經6年，昨她po文鬆口還對愛情有期待，更公開了選擇男友的條件，中肯被讚爆。

陳美鳳在萬聖節當天感性一波，談到幸福的定義，「和家人享受天倫之樂，有強健身體四處旅遊，跟好友閨蜜小酌怡情，有勇氣體驗生活刺激，在工作上勇往的向前，是不是都是一種幸福？」，強調這沒有標準答案，想要快樂也不是只有一條路能走，端看個人。

而在情路上經歷了許多風雨的陳美鳳，如今對於愛情，她鬆口其實並沒有失望，「女人嘛~心靈上當然有點期待，一份成熟珍貴的愛情」，相信自己跟對方都不會受到環境、年齡甚至背景限制，而她也知道，很多人一定覺得這種觀點很傻，「哪個男人會喜歡上年紀的女人？一定是為了什麼目的」。

但即便如此，陳美鳳坦言自己走過這些，仍對愛情抱有期待，「這是我的愛情觀，與任何人無關，幸福仍然是值得等待」，而她覺得談戀愛很簡單，追求的是「歲月靜好，有酸、有甜、有苦，有著共渡人生好難的相處默契」陳美鳳祝福所有有緣人都能掌握幸福，同時「期待有緣人讓小鳳鳳遇見幸福」。