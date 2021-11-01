為改善農產品食安，農委會提出「化學農藥十年減半政策」，預計在2028年達成全國農藥使用量減半的目標，即每公頃降低農藥使用量6.3公斤，或全國農藥總量減少4570公噸。今日在立法院經濟委員會上，立委質詢時問農委會主委陳吉仲表示，2019年化學農藥用量只比2018年略減1.7％，近2年農藥產銷更不減反增，質疑農委會美化相關數字。

農委會主委陳吉仲今出席立法委員會審查111年度農委會及所屬單位預算部分，並備質詢。

民進黨立委林岱樺表示，根據農委會110年1-8月農藥及重金屬抽檢顯示，農產品、水產品、畜產品的農藥抽檢平均每月檢測件數明顯偏低，但是合格率卻驚人的高，農委會的數字相當漂亮。

但是根據消保處公布今年8月底至9月初的網購蔬菜農藥殘留檢驗結果，抽驗40件有12件不及格，不合格率高達3成，其中一顆青蔥更驗出21種農藥殘留，為何農委會的業務報告的合格率與消保處公布的差距這麼大？農委會是沒有嚴格檢測，還是只是在消化預算和美化數字？

陳吉仲坦言，針對上周消保處針對電商蔬菜的抽驗，我們同意需要加強。

林岱樺再問，農委會編列明年農藥檢測預算高達8826萬，預估抽檢數量多少？項目為何？自行或委外檢測？

陳吉仲回覆，有些自行檢測，有些則委外檢測。

林岱樺指出，農委會2017年決議國內化學農藥有效成分年用量要從9139公噸降為4570公噸，但根據防檢局統計，2019年劇毒農藥使用量比2018年減少50％，但是化學農藥使用量為8983公噸，只比先前略減1.7％，成效很差，沒有達到預期目標。

另外，2019年農藥成品進口加內銷共8988公噸，2020年為9848公噸，農藥使用不減反增。

陳吉仲解釋，大農藥商進口農藥後還需要經過調製、混合後才會給農民使用，委員的數字不能這樣直接解讀，這幾年農藥檢測保證是最重要的工作之一。

林岱樺聽候不悅，「那為何在業務報告中都不說清楚？你最會美化數據了。」