台灣本土疫情成功清零，但境外移入者不時傳出「突破性感染」（接種兩劑疫苗且第2劑逾14天），加上變異株頻傳，令人憂心疫情發展。胸腔內科暨重症醫師黃軒引述英國研究，點出4大因素為「突破性感染」關鍵，他甚至提醒，若疫情到明年底還沒結束，新冠疫苗恐怕要打到第4劑。

英國研究發現，已打滿2劑疫苗的人，「每500人就有1人被突破感染」，比例約0.2%左右，但不是每一個人都有這樣的風險。研究人員認為，4種原因導致「突破性感染」，分別為疫苗種類、接種後的時間、變種病毒、個人免疫反應。

黃軒認為，上述這幾種狀況，都會導致「突破性感染」風險增加，這也是為什麼國外規劃高危險族群必須追加疫苗的主因。

「只要疫情一天沒有宣布結束，任何人就算打滿2劑疫苗，也要小心突破感染」，甚至連打完3劑都不可以高興太早。黃軒補充，不排除明年底疫情仍在，說不定要打上第4劑，畢竟疫苗不會保證免感染，而是確診了，可降低重症及死亡機率。