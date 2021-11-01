全球對氣候議題日漸關注，金屬原物料供給端在各國能耗控制政策下減產，但是市場端因發展電動車、綠能發電等碳中和產業應用，推升基本金屬價格水漲船高。元大期(6023)指出，至2021年10月中，倫敦金屬交易所(LME)銅價較年初已增長32%，而鋁價更是創下12年來高點，相比年初大幅成長56%。

目前企業面臨基本金屬原物料的成本價格波動風險，以台灣產業鏈中被應用最廣泛的銅為例，今年1月LME銅期貨價格每噸約7753.5美元，到10月上漲到每噸報價10215美元，面對32%的原料價格漲幅，若企業能預期原物料成本上漲風險，透過期貨交易規劃操作方向與避險比例數量，就能有效控制成本。元大期指出，以企業持有50噸的銅需求進一步說明，透過50%比例進行避險操作，相比現貨價格所增加的成本，善用期貨進行避險交易就能讓損失降低約6萬美元。

無論公司規模大小，面對全球經濟與物價波動，都會涉及營運所衍生的成本定價、庫存調節等風險管理需求。元大期貨看準產業客戶對原物料採購、價格避險、庫存管理的需求，提供市場研究報告與獨家客置化建模服務，同時整合香港子公司實物交割服務能力，協助客戶掌握進貨買賣時機。

對於未來銅鋁價格趨勢發展，元大期貨建議，短期需留意美購債與升息政策的影響，但中長期而言，考量全球經濟復甦基本面，以及碳中和議題推動產業鏈新發展，銅鋁需求將可期待持續強勁。此時，若企業能準確擇時，善用金融工具進行交易操作，就能有效減緩價格波動的負面影響，協助公司營運更加長期穩健。