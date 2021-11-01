美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外交部長王毅，當地時間10月31日在義大利羅馬會晤，台海問題成為焦點。大陸學者分析，雙方依然希望保持聯繫與互動，為下一階段的交往做好充分準備，但這樣的交往需要「政治準備」，即美方在台灣問題上應遵循一個中國原則。

義大利媒體TGCOM24網10月31日報導，王毅與布林肯此次會晤持續約50分鐘，現場影片畫面顯示，兩人見面時沒有碰肘，只站在各自國旗前進行了合影。

《環球時報》報導，中國人民大學國際關系學院副教授刁大明表示，此次會見是布林肯前往中方代表團駐地進行的，誰更有求於誰顯而易見。

他又指出，既然如此，美方就應該保持一個正確態度。他認為，從此次會面披露的信息看，雙方依然希望保持聯系與互動，為下一階段的交往做好充分準備，但這樣的交往需要「政治準備」，其中最重要的一點是美方在台灣問題上應遵循一個中國原則。

刁大明強調，王毅在會見時提到，「美方不能說一套做一套」，在G20和未來的COP26框架下，美國肯定希望能在相關議程上得到中國的理解與支持以實現自身目標，如果美國繼續挑戰中美關係的底線，就可能動搖政治基礎，造成「顛覆性」和「全局性破壞」，因此，美國需要在一個中國問題上言行一致。