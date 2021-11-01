翻雲覆雨射完精後，男性生殖器若還處於硬梆梆的狀況，就代表性功能強嗎？最美性學博士許藍方在節目表示，男性射精完後不論硬還是軟，都不代表性能力的強弱，但要留意的是，射完精後陰莖若持續硬10到30分鐘，就屬於異常現象。

最美博士許藍方在YouTube頻道《頂尖事務所》解釋「射精完還硬梆梆，代表性能力較強？」，指每個男性射精完狀態都不同，而陰莖若持續受到摩擦刺激，會維持一段時間仍是硬的，再者，每個人射精完的消退時間也不一樣，正常維持在3到5分鐘左右，若是超過5分鐘左右，也算是正常現象。

許藍方博士提到，正常來說，射精完應該是會慢慢消退，每個人時間不一樣，如果射完馬上軟掉，也並非異常，或是代表性功能差，射完不論硬還是軟，都不具任何意義，「只代表你射完了」，值得注意的是，射完精後若長達10至30分鐘都未消退，並不代表性功能好，可能是血管異狀塞住、血栓問題，導致血液無法回流，因此建議到醫院做檢查。

另外，有些男性射完精後，又可以快速再勃起，也不能代表性功能強弱，許藍方博士表示，每個人身體狀況不同，而且心理興奮程度也不一樣，男性射精完再勃起的時間，受到當下的興奮度還有做愛頻率的影響，也和伴侶的交往時間長短無關，「不是說跟交往1個月的都是射完硬很久，交往10年射完馬上軟」。

許藍方博士強調，而且性功能的強弱，也不是自己說得算，應該是要問伴侶的感受，有些男性覺得自己的表現100分，但看在伴侶眼裡卻只有0分，這樣就不代表性功能佳，因此要能滿足雙方的心理及當下狀態，才是評斷性能力的關鍵，另外，也不要被迷思或傳統框架限制自己的性能力，最重要的是，不要在性事上給自己太多壓力。