以高CP值定成建立平價火鍋霸主形象的王品「石二鍋」，為擴大搶攻秋冬火鍋商機，陸續將門店超人氣丸餃、檸檬冬瓜冰沙與招牌石頭湯底等餐點，研發成零售商品並於全聯、7-11、momo購物網等8大通路上架開賣，標榜消費者在家就能「神還原」石二鍋美味。同時，並攜手有百萬粉絲的知名IP「貓貓蟲咖波」聯名推出3款限量包裝，以超療癒的咖波化身最萌代言人，期能爆搶購熱潮。

為慶祝咖波聯名商品上線，石二鍋同步推出優惠活動，自即日起至12/31日止，凡購買石二鍋零售商品（不含內用、外帶、外送餐點）滿99元，至石二鍋官方LINE帳號成功登錄發票者，即可獲得蛋餃兌換券一張，另外再抽400張「石二鍋$238即享券」與咖波限量保溫袋，每人可登錄多張不同發票，買越多中獎機率越大。

石二鍋目前已有14款零售商品在通路販售，自去年首度推出芋香貢丸等3款丸餃與常溫鍋底後，王品今年也持續布局冷凍、常溫食品市場，將石二鍋店內必喝的檸檬冬瓜冰沙變成商品，使用檸檬原汁與冬瓜磚以黃金比例調配而成，在今年夏天創銷售佳績，一上架就被搶購一空，平均日銷破1600杯以上。也有網友在全聯社團分享123烏龍麵、烏龍湯麵深獲家中孩子好評，簡單放些配料入鍋就是豐盛的一餐，不少網友反應「這真的好吃」、「石二鍋的烏龍麵超好吃的」。

因應火鍋季來臨，王品本季新推多款火鍋周邊產品，包含網友許願販售的水晶餃，Ｑ彈外皮包覆鹹香肉餡，口感絕佳，還有集合百頁魚豆腐、香菇貢丸等4種丸餃的精選綜合火鍋料，更驚喜的是，經過長時間研發、反覆測試，店內經典火鍋也製成冷凍鍋底上架了！爆香石頭鍋貼心附上爆香包，大量蒜頭、洋蔥以麻油爆炒後香氣四溢，加入高湯與內附的水晶餃、小貢丸、烏龍麵一起燉煮，瞬間有在石二鍋用餐的錯覺；剝皮辣椒雞肉鍋微辣開胃，選用符合歐盟高標準食安規範的「氣冷雞」，肉質彈性結實，搭配辛香剝皮辣椒，最適合在冬日來一碗暖身。

石二鍋零售商品在全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-11、全家、momo購物網、王品瘋美食購物網共8大通路都能買到，購買商品除了能參與登錄發票送蛋餃、抽餐券活動外，搭配7-11近期推出的火鍋季優惠，「指定鍋物任選3件88折」更划算。