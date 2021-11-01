民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

「反萊豬」等4大公投案將於12月18日舉行，執政黨全面下鄉開講迎戰。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘及立委賴瑞隆今日召開記者會證實，每個民進黨立委都至少會辦一場公投說明會，將會全面迎戰，向人民說明。

劉世芳指出，黨團已下軍令狀，民進黨立委每個人都至少要辦一場公投說明會，因此至少會有60幾場，日期也都排出來了。自己會在11月中旬左右於高雄市左營舉辦。

蔡易餘說，自己已在嘉義規畫大規模的說明會，日期將訂在11月27日，屆時也會邀請蔡總統出席，地方上也會有小型說明會陸續舉辦。

蔡易餘表示，台灣要走向國際，況且美國今日又捐了150萬劑莫德納疫苗，都可充分感受到國際上的民主同盟，都是在彼此困難時互相支援，台灣身為當中的一份子，也要負擔相對應的國際義務，這也是台灣加入CPTPP的關鍵一環，希望國民黨不要藉由這場公投毀了台灣的機會。

賴瑞隆說，公投案對於台灣未來跟美日關係、供電穩定、社會安定、非核家園等都有深遠影響，每個人都有責任出來說明。自己也配合行政院長蘇貞昌的行程，規畫在11月15日舉辦說明會，屆時再向人民說明。