下波冷空氣從東北季風升級成冷氣團，預計下周一報到。氣象專家李富城表示，預計下周一(8日)有冷氣團到台灣，一早溫度就會降到15、16度，氣溫很低，預計到15日之前的溫度都是這樣，偶爾有點雨，偶爾陰天，大太陽的天氣很難看到，氣象專家吳德榮也表示，下周一、二入秋最強冷空氣抵達台灣，平地最低溫降至14、15度。

李富城今天在YouTube上表示，最近都是東北風影響的天氣，早晚涼，白天22度到24度非常舒適，北部信義區下小雨，基隆宜蘭整日有雨，由於東北季風一直下來，就有冷氣團跟著過來，預測下周一就有冷氣團到台灣，屆時台灣溫度就會降到10幾度，大約15至16度左右，溫度很低，預計到15日之前的溫度都是這樣子，偶爾有點雨，偶爾陰天，很難有大太陽。根據氣象局定義，大陸冷氣團是指台北市最低溫降到12至14度之間。

李富城表示，從氣象局周日(7日)晚上的天氣圖顯示，鋒面通過台灣帶來降雨，接著後面的冷空氣進來，溫度開始下降，預計下周一(8日)一早溫度就會降到10幾度，預期在15、16度，會不會有變化，還有一周的時間再觀察。

吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，周日鋒面通過，苗栗以北、中部山區及東半部有局部雨；周六晚起氣溫逐漸下降，周日持續下降，明顯轉涼；下周一、下周二入秋最強冷空氣抵達，平地最低氣溫將降至14、15度左右。

氣象專家李富城預測下周一(8日)有冷氣團到台灣。(翻攝自youtube)

對於冷空氣是否會到14度冷氣團等級？氣象局表示，目前預測周日起這波冷空氣全台氣溫16到18度，為東北季風等級，但要注意這是在後期的預測模擬，強度還有再調動的空間。