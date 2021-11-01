武陵農場明年櫻花季共17天，1日早上開放訂房，5分鐘內1972房間全部秒殺。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場明年櫻花季為2月12日至28日共17天。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場明年櫻花季為2月12日至28日共17天，1日早上開放訂房，5分鐘內櫻花季期間每天116個房間，合計1972房間全部秒殺。武陵農場表示，沒訂到客房的遊客不妨碰碰運氣，過幾天打電話到櫃檯詢問是否有人退訂或是12月1日訂位露營區。

熱門的武陵農場賞櫻季總是一房難求，農場1日早上8點半正式對外開放明年2月春節暨櫻花季房間預定，由於明年春節假期長達9天，加上228三天連假，許多民眾規劃上山賞花，因此2月熱門時段如春節假期、假日、228假期房間，開放訂房約5分鐘就全部秒殺額滿。櫻花季從110年2月12日到2月28日共17天，每天有116個房間，合計1972的房間都賣光。

武陵農場副場長胡發韜表示，沒訂到客房的遊客，不妨碰碰運氣，過幾天再打電話到櫃檯詢問是否有人退訂，另外露營區將於12月1日上午8點開放2月櫻花季營位訂位，對櫻花季露營有興趣的遊客，也可以考慮搭乘一日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式來場賞花。

胡發韜指出，向隅遊客如果還要賞櫻花，可以利用櫻花季2月12日之前上山，武陵農場有原生種台灣緋寒櫻、福爾摩沙櫻、昭和櫻、富士櫻等早櫻品種；以及2月28日櫻花季之後，也有原生種白色的台灣霧社櫻及琉球緋寒櫻、牡丹櫻、八重櫻、一葉櫻、普賢象櫻等晚櫻品種可以觀賞，而且不受到總量管制6000人限制。此外，有一些訂房遊客，因臨時有事而退訂，武陵農場也會隨時放置於訂房網路上供遊客訂房。

武陵農場強調，武陵值得一遊的季節不只是2月份櫻花季，11月份楓紅、落羽松及銀杏也是網搜熱門景點，而12、1月份的梅花在網路上排行有名，不同於平地白色梅花，農場的梅花則有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花；還有香氣濃烈的臘梅，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等。

除了以上季節之外，3月為霧社櫻、桃花及蘋果花花季，4月是白、紫藤盛開的季節，農場已規劃培植五個紫、白藤品種，目前已小有成就，預計幾年後將成為武陵農場另一重要花季，有興趣的民眾可以在以上時間欣賞到不同的花卉及風景。