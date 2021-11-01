獲選優質議員的蔡育輝拿手板拒絕領獎。（蔡育輝提供／洪榮志台南傳真）

台南議會觀察聯盟1日在市議會大門舉辦第五次定期會優質議員頒獎典禮，表揚22位獲選的優質議員。不過，被選為優質議員的蔡育輝、王家貞卻拒絕領獎，還批觀察聯盟是「小塔綠班」，不僅立場偏頗民進黨，訂出的評比方式也重量不重質，完全失掉監督評比的功能，領獎也沒任何榮耀，因此放棄出席。觀察聯盟則回應說，蔡議員不了解聯盟運作，加上未閱讀評鑑辦法，放棄優資議員領獎，該聯盟予以尊重，但深表遺憾。

評鑑召集人暨成大學代會議長高慕軒表示，由於第四會期沒有選出優質議員，單就第五會期與第三會期的表現進行比較，優質議員人數成長約7成，多了不少新面孔，期盼優質議員可以繼續維持表現水準，持續推動台南市議會的進步、改變。

高慕軒還說，目前第六會期正在進行中，由於先前曾發生總預算審查時，因清點人數不足導致散會的憾事，觀察聯盟也期望議員們好好振作，將自己的工作職責守好，不要辜負市民的支持，讓台南的公共服務與建設因此受到拖延。

蔡育輝則高舉「小塔綠班評比不公、蔡育輝拒絕領獎」手板說，他跟王家貞都被評比為優質議員，如果觀察聯盟的評比公正客觀，他會很開心，但事實上該團體根本是「小塔綠班」，是民進黨「大塔綠班」的側翼組織，甚至連公布優質議員名單當天，還有3位參與民進黨初選者不避嫌站在旁邊，難道是民進黨初選參與者的推薦大會？

蔡育輝還指出，觀察聯盟訂出的評比方式，更有民進黨某議員開班授課，教導同黨議員如何拿分進階優質議員；為搶發言分數滿分，早上全不出席、下午2至3點以後出席，適時按鈴發言，一次講足拿滿分，更投機的是共用時間發言搶分數，議員問政投機取巧、走火入魔的程度，在在讓選民搖頭，為打擊再野黨，評比重量不重質，完全失掉監督評比功能。

觀察聯盟認為，蔡育輝以側翼這種臆測性攻擊的情緒性發言，無助於議會的民主發展，該聯盟不與之起舞回應，也請不要再濫用「小塔綠班」這種帶有強烈族群歧視的字眼。至於評分方式，該聯盟已Ｎ次說明，所有評鑑辦法、計分方式都是公開的，如此批評顯示蔡議員完全沒有在狀況內。

此次觀察聯盟選出的優質議員，民進黨籍15人、國民黨籍3人、無黨籍3人、時代力量1人，合計22人。優質議員名單：Ingay Tali、蔡旺詮、蔡筱薇、李宗翰、李啓維、沈家鳳、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、鄭佳欣、陳秋宏、李偉智、杜素吟、林易瑩、蔡育輝、陳碧玉、陳秋萍、許又仁、王家貞、蔡蘇秋金。