推案旺季來臨，加上疫情後遞延性推案潮湧現！最新調查顯示，第3季台北市推案數量，比第2季激增高達1.26倍，呈跳躍性大成長。

今天台北北市地政局宣布110年第3季預售建案資訊動態季報，全新上市。

地政局表示，實價登錄2.0新制於今年7月1日正式上路，預售建案資訊及買賣定型化契約銷售前應全面申報備查。北市政府地政局持續就受理預售建案資訊備查情形，發布北市110年第3季預售建案資訊動態季報，希望由透明預售市場資訊，進一步引導房市健全發展。

地政局統計顯示，台北市110年第3季全市預售建案申報資訊總計59件，較前一季26件，大幅增加126.92％。

至於較去年同期，預售建案申報也明顯增加37.21％。

累計今年申報數166件，較前期150件，增加10.67％，較去年同期93件增加78.49％。

在台北市12行政區中，地政局統計，第3季預售案申報量，以北投區居首，單季有12件申報；市場推案主流坪數，則為80戶以下小社區住宅為主。