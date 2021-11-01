為搶攻高端國旅商機，華泰大飯店集團旗下位在墾丁國家森林遊樂區內的「華泰瑞苑」，全新打造了5間「森林套房」，將於年末正式亮相並提供造訪旅客非凡體驗。

華泰瑞苑「森林套房」以大自然為設計背景，和諧的融入戶外山林溫潤氣息，坪數自12至38坪，每間皆為雙人入住，全區獨立於本館客房區域，讓住客保有高度隱私之餘，同時感受仿若置身森林浴中的寧靜氛圍。此外，套房住客還能享有專屬管家、免費體驗館內手作課程或館外限定活動遊程等禮遇，享受倍感尊榮的度假體驗。華泰瑞苑結合了自然生態、餐飲美饌、精緻人文，以及獨一無二的知性氣息，其中的獨有魅力，等待更多旅人前來親自探訪體會。

號稱「秘境中的秘境」的華泰瑞苑隱身於墾丁國家森林遊樂區內，坐擁大尖山及大灣海景，曾獲選為亞洲唯一上榜的「全球十大國家公園旅宿」，更連續數年被票選為屏東區最受歡迎的度假飯店。

華泰瑞苑曾是先總統 蔣公指定的度假行館，於2012年由華泰大飯店集團自屏東林管處接手經營，秉持「與自然共處」的理念，重新打造每一項設施，賦予這處秘境嶄新的靈魂。整體設計風格融合當地特色及現代工法，曾拿下全台唯一的德國紅點設計獎，也是台灣唯一 Design HotelsTM 設計度假酒店。整體建築面對大尖山及大灣絕景，戶外泳池以及大片如茵草坪，旅客在此得以充份活動、休息與放鬆。而來到華泰瑞苑的旅客，也能在此開啟一段由大自然作伴的美食探索之旅：強調戶外景觀延伸的沐餐廳，讓旅客享用美味料理之餘，還能欣賞絕佳山海美景；食材皆嚴選當地時鮮，讓縮短食物里程的低碳概念，結合「不時不食」的有機觀念，以創意融合在地美味，帶給旅客新台灣食藝美學體驗。

不同於一般大型度假飯店，華泰瑞苑全館共計65間客房，讓住客更能遠離塵囂、享受悠閒慢活的度假步調。全新亮相的「森林套房」獨立於本館之外、位於「多功能園區」內的「森林區」，緊鄰SPA館、健身房，以及全新打造的育樂室，但距離大廳及戶外泳池、沐餐廳也僅需3-5分鐘路程；「森林套房」數量僅5間、4種房型，每間套房皆為獨門獨戶，周圍綠木扶疏環繞，植栽生意盎然，不僅具有絕佳隱密性，身處其中還能感受仿若森林浴的恬靜氣息；客房設計大量採用大片窗景，將南國的四時風光與窗外綠意，盡納入居室之中，清新淡雅的色系及溫潤光調，增添柔和而溫暖的氛圍。

森林套房室內坪數自「山悅套房」12坪、「山風套房」17坪、「山詠套房」32坪、至最大的「山嵐套房」38坪，每間套房皆以雙人入住為基準，並規劃私人獨享戶外院落、戶外桌椅或躺椅，愜意享受大尖山景；「山詠套房」甚至設有戶外浴缸，療癒指數滿分，絕對是森林系網紅必拍房型。

入住森林套房的住客還可享有眾多專屬禮遇：「專屬管家」將於行前了解貴賓餐飲喜好及住宿需求，進而推薦在地特色行程及活動；住客可免費擇一體驗「館內手作課程」或「館外限定活動遊程」，以及住宿期間「迎賓茶點」、「夜床服務」、「睡前香氛體驗」等服務，退房時還能獲得特色伴手禮，讓您將旅程中的美好心情延續至下一次的到訪，一次次的重返華泰瑞苑，留下無數珍貴回憶。