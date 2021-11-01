北馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）領導的「馬其頓社會民主聯盟」（SDSM）在週末市長級選舉中失利，陷入重圍的他今天宣布辭去總理職務，震驚外界。

法新社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊、以及加入歐洲聯盟（EU）的協商毫無進展的情況下，柴伊夫努力要讓國家經濟維持正常運作，不過他的支持率連月來持續下滑。

柴伊夫在記者會上表示：「我對這些選舉的結果負起責任，我辭去總理一職。」

他說：「我帶來了自由和民主，民主代表著負起責任。」

柴伊夫並未多做說明，也沒提出辭職的時間表，而辭職必須獲得國會同意。柴伊夫說，他也反對在他辭職後舉行新一輪選舉。

主要反對黨「馬其頓內部革命組織－馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）週末在包括首都史高比耶（Skopje）在內的市長選戰中大勝，在柴伊夫宣布下台後顯然有意要求舉行新一輪國會選舉。

馬其頓內部革命組織－馬其頓民族團結黨黨魁米可斯基（Hristijan Mickoski）表示：「政府已經失去合法性了，這個新事實會隨著時間在國會中體現。不過，如果能藉由及早舉行國會選舉來實現會更好。」

右翼強人前總理谷耶夫斯基（Nikola Gruevski）執政10年後，其政府遭柴伊夫揭發大規模監聽醜聞而動搖，柴伊夫於2017年當選總理。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101101