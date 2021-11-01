台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)第3季稅後盈餘為6.98億元，年增66.5%，再創歷年同期新高，累計前3季每股盈餘為12.98元，網購年度盛事雙11將至，momo《雙11超狂購物節》於11月1日起跑，預期可望再創佳績，為第4季營運添動能；不過歐系外資保守看待，給予「劣於大盤表現」評等。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於中秋節、中元節、父親節、情人節等「節慶商機」暢旺買氣，第3季合併營收約209.1億元，年增34.16%，創歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為11.97億元，年增81.4%，歸屬於母公司稅後盈餘6.98億元，年增66.5%，為歷年同期新高，已追溯無償配股影響每股盈餘(EPS)3.83元，累計1月至9月合併營收約615.27億元，年成長32.25%，稅後盈餘約23.64億元，年增77.5%，業已追溯無償配股影響之每股盈餘12.98元。

富邦媒表示，第3季momo營運維持強勁成長力道，網路購物繳出年增37.7%的亮眼佳績，有購會員數年增30%、首購會員亦有25%成長，顯見台灣民眾擁抱網路消費的趨勢持續蓬勃；momo品類持續朝均衡發展策略，第3季高購買頻次的居家生活年增逾5成、美妝保健年增近4成，表現最為突出；3C家電、流行精品、健康休閒穩健成長。

展望第4季，富邦媒表示，首波迎來網購年度盛事雙11買氣，momo《雙11超狂購物節》於11月1日起跑，預期可望再創佳績，進而帶動第4季營運成長。

歐系外資最新報告保守看待富邦媒前景，給予「劣於大盤表現」評等，目標價為1200元，致使富邦媒今天盤中股價逆勢走弱。