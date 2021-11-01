有網友在臉書「爆料公社」分享一則影片，影片中有多名高中生在西門町欺負1名疑似有身心障礙的街友，甚至戲弄街友來個飛踢，影片中旁邊同儕也未阻止，在旁圍觀笑鬧，影片一出，引發大批網友撻伐，北市社會局針對此事表示，調查後發現，該名街友並非北市街友，但會持續擴大並積極結合民間團體，共同提供各項街友支持性服務。

社會局局長周榆修指出，為倡導民眾對街友多包容的態度，社會局除了透過社區派工方式，讓街友在社區中執行環境清潔工作，不僅協助其就業自立，還能給予街友尊嚴，並藉此回饋社區，以促成與社區融合相處，爭取彼此包容、和諧。

周榆修強調，在自由民主的文明社會，任何人都應該彼此相互尊重，並嚴厲譴責任何語言或行為的暴力與攻擊，以遏止暴力蔓延。

社會局表示，也會依遊民個別需求，提供生活救助、福利申請及就醫等服務，並轉介勞動局提供就業媒合，輔導遊民租屋自立，脫離街友獲得穩定生活；對於有意願安置的街友，並提供收容及輔導，幫助街友脫離街頭回歸社區生活；對於目前暫無安置意願者，會予以列冊持續輔導。