11月台股第一天，搶搭美股集體闖高特快車，指數開盤不到15分鐘即衝鋒逾百點，上漲132.02點，再度觸及萬七大關至17119.43點，回歸季線。航運類指強漲逾2%，不懼運價指數連3周修正，財報公布在即，且第4季貨櫃航商獲利依舊可期，法人也預估貨櫃三雄全年獲利可大賺三個股本以上，近期股價已有止跌回穩跡象，航運股成交比重略增，周一陽明(2609)、長榮(2603)先後重返百元關，而族群漲幅莫過於航空雙雄，旺季下貨運價振翅高揚，加上農曆年前後國境可望解封，客貨運可期，長榮航(2618)、華航(2610)雙雙漲近半根漲停板，激勵航運股漲幅傲視其他上市類股。

貨載疑慮，上周五BDI指數連7跌，BCI、BPI、BSI運費指數均跌，上周五上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)也連續三周修正，但主要航線部分，美國西岸港口壅塞問題蔓延，美西線上漲1.1%，再創新高價，美東線則連四跌，但跌幅僅0.9%。而美西塞港狀況仍未解，美西線運價創高，美東線雖然連四跌仍在相對高檔，顯示海運市況持續供不應求，第4季貨櫃航商獲利依舊可期。

邁向第四季運量續增、市場成交價仍處於高檔，國際航商紛紛三度上調財測，台灣貨櫃三雄未見財測，但在10月營收、第三季季報即將出爐，法人看好將繳出漂亮成績單，隨著第四季淡季不淡，法人預估全年獲利可大賺三個股本以上，今年EPS有機會突破35元，明年股利發放將成焦點，近期股價已有止跌回穩跡象。

航運類指從今年7月初創新高點後，一路向下，大航海時代是否落幕？上周該類指重返200點，航海王就此回歸？國內貨代業者表示，全球貨櫃航運供需瓶頸延燒，隨著假日購物旺季接近及疫情反覆影響，缺工、塞港難題持續，供應鏈危機恐持續到2022年。

股價部分，儘管運價指數連3周修正，但由於財報公布在即，台股貨櫃航運延續上周反彈力道，長榮、陽明早盤股價接連重回百元大關，股價漲幅超過2%，萬海(2615)漲約1%；散裝的慧洋-KY(2637)、台船(2208)等個股亦漲約2%。

航空貨運也進入傳統旺季，急單海轉空需求暢旺，11月起亞洲-北美線傳每公斤將突破新台幣500元，突破去年5月疫情來的高價。以及航線復飛題材，指揮中心更透露國境有條件解封落在農曆年前後，客貨運齊發，營運向上有望。航空雙雄周一股價引擎續催落去，長榮航(2618)最高達20.15元，華航(2610)最高達18.45元，強漲近5%，均站穩所有短均，外資上周五買超部分，華航已獲外資連4日買超26358張，長榮航止步連7日賣超、轉買超6711張。

第一金投顧指出，近期密集台股法說周，各家公司仍是宣稱終端需求，雖有不如之前狂熱的現象，但產能仍是供不應求，在第三季財報亮眼、先前的股價低基期和美股仍處於創高的情形下，台股近日上演強勁的反彈秀，台股後續站穩季線指日可期。

法人也提到，本周美國聯準會將召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，可能宣布啟動每月縮減購債規模，不過台灣經濟成長率優於預期，台股短期均線5日、10日、月線走揚，且近期日均成交量回升至新台幣2800億元以上，人氣逐漸回籠，預估台股短期指數上有反壓、下有支撐，在季線約17023點附近區間整理格局。

第一金投顧再點出，關鍵是隨財報陸續公布後，台股即將進入財報空窗期和2022作夢的季節。資金追捧的類股，仍屬於明年獲利將優於今年的產業，車用、餐飲、電子標籤相關概念股，將是市場主流。